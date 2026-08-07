Abandonan a bebé entre escombros

Entre montículos de escombros, un recién nacido fue localizado abandonado a un costado del Centro de Salud del municipio de Palenque, hecho que generó una rápida movilización del personal médico y de las autoridades de seguridad.

Hallazgo

El hallazgo ocurrió luego de que se reportara la presencia del bebé en un área contigua a las instalaciones de la unidad médica. Al acudir al sitio, trabajadores del Centro de Salud confirmaron la situación y de inmediato pusieron al menor bajo resguardo para brindarle los primeros cuidados.

Tras una valoración inicial, el recién nacido fue trasladado al hospital general, donde quedó internado bajo observación médica para evaluar su estado de salud y garantizar su atención integral.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permaneció en el lugar ni en qué condiciones fue abandonado. Tampoco se ha dado a conocer la identidad de sus familiares o si alguna persona ha acudido a reclamar su custodia.

El caso causó consternación entre habitantes de la zona e internautas, quienes solicitaron que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección del menor.

Por otra parte, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el abandono e identificar a la persona o personas responsables.

Asimismo, buscarán dar seguimiento al estado de salud del recién nacido y a las acciones de protección que marca la ley para este tipo de casos.