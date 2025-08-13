Abandonan a recién nacido en basurero

Abandonado dentro de una caja de cartón, tirada en un basurero, fue encontrado el cuerpo sin vida de un recién nacido en la colonia San Sebastián, ubicada al sur-poniente de la ciudad de Tapachula.

Esto provocó la inmediata movilización de las autoridades y el inicio de las investigaciones correspondientes.

El macabro hallazgo se registró en la esquina de la 4.ª avenida Sur y la 22.ª calle Poniente, donde transeúntes que caminaban por la zona observaron una caja de zapatos entre los montones de basura.

Intrigados por su peso decidieron revisarla, hallando en su interior el pequeño cuerpo que estaba envuelto de manera precaria. Al confirmar que se trataba de un bebé, dieron aviso de inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal Preventiva llegaron al lugar, acordonando el área para evitar la alteración de evidencias.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley y determinar las causas exactas de su fallecimiento, así como el tiempo que llevaba sin vida.

La Fiscalía de Distrito inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio, aunque hasta el momento no existen pistas claras sobre la identidad de la persona o personas que abandonaron al menor en este sitio.

Vecinos de la colonia señalaron que en la zona hay un basurero, utilizado principalmente por recolectores informales que depositan desechos a bordo de triciclos.

Esta acumulación constante de residuos no solo genera una severa contaminación ambiental y malos olores, sino que también propicia que el lugar sea utilizado para actos ilícitos como el ocurrido.

Ante ello, hicieron un llamado a reforzar la vigilancia y a implementar acciones para erradicar dicho tiradero, el cual se ha convertido en un punto de riesgo para la comunidad.