Abandonan auto tras chocar en un poste

En las últimas horas de la noche del sábado, un fuerte accidente de tránsito fue registrado sobre la avenida principal de acceso a la ciudad de Palenque, el cual dejó daños materiales en un vehículo particular y en una infraestructura de seguridad pública.

Lo anterior luego de que la unidad se impactara contra un poste de videovigilancia. Los hechos ocurrieron a la altura de la glorieta de La Madre Chol, donde automovilistas reportaron el automóvil accidentado.

Esto provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública y Policía Municipal para verificar la situación y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el lugar.

Al arribar, las autoridades localizaron la unidad siniestrada sin ocupantes en el interior ni en los alrededores.

Vehículo destrozado

De acuerdo con los primeros indicios, las personas que viajaban en el automóvil habrían abandonado el sitio poco después del encontronazo, así que hasta el momento se desconoce su identidad y si salieron heridas.

El choque ocasionó daños visibles tanto en la unidad como en el poste que sostiene una cámara del sistema de videovigilancia C5, infraestructura utilizada para labores de monitoreo y seguridad en la ciudad.

La zona fue asegurada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se coordinaban las maniobras para el retiro del vehículo. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las pesquisas.

Las corporaciones de seguridad trabajan en la recopilación de información y posibles registros de videovigilancia que permitan determinar cómo ocurrió el incidente e identificar a los responsables.