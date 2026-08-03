Abandonan automóvil chocado en la Costera

Abandonado fuera de la carretera Costera, con claras señales de haber tenido un percance, fue localizado un automóvil con placas de Oaxaca a la altura de la denominada Curva del Diablo, en el tramo de Tapachula a Huixtla.

La mañana del domingo las autoridades recibieron el reporte donde señalaban que una unidad automotriz estaba entre la maleza; al acudir a corroborar localizaron un sedán de la marca Renault de color negro.

Los reportes indican que se estrelló contra la barra metálica de contención del lado derecho y terminó fuera de la cinta asfáltica.

Sus ocupantes lo dejaron y se fueron del lugar antes de que arribaran las autoridades y los servicios de emergencia, quienes realizaron la inspección.

El automóvil tenía las ventanas abiertas y estaba con severos daños materiales, por lo que con apoyo de una grúa fue trasladado a un corralón oficial.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se hizo cargo de iniciar las investigaciones y poner a disposición de la autoridad ministerial el vehículo.