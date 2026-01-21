Abandonan camioneta luego de accidentarse

Fuera del camino fue encontrado un vehículo sin sus ocupantes, esto en vialidades dentro de la demarcación del municipio de Ocozocoautla las primeras horas del martes.

Todo parece indicar que el presunto exceso de velocidad o la falta de precaución derivó en el percance carretero.

Trascendió que minutos después de las 04:00 horas, usuarios del tramo Jiquipilas-Arriaga habrían reportado a la caseta de cobro un fuerte accidente en el cual estaba involucrada una camioneta de color gris, de la marca Toyota con placas del estado de Puebla.

El personal de auxilio se constituyó al kilómetro 49, en donde confirmaron el incidente, además de informar que el vehículo se encontraba en calidad de abandonado junto con hieleras entre la maleza, en las cuales transportaban productos del mar que tras la volcadura quedaron esparcidos.

Por último, agentes de la Guardia Nacional arribaron al punto mencionado para recabar información de lo ocurrido y solicitar el servicio de grúa con plataforma para retirar la unidad al corralón municipal.

Estaría ahí hasta la llegada del propietario. Es importante señalar que la vialidad no fue obstruida durante los trabajos de extracción.