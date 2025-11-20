Abandonan cuerpo de recién nacido en basurero

El cuerpo de un recién nacido sin vida fue abandonado la mañana de este miércoles en el depósito de basura del Mercado Popular del Sur (Merposur), en San Cristóbal de Las Casas.

Fueron vendedores de la central de abastos quienes se percataron del cuerpo, por lo que solicitaron el apoyo de los elementos de emergencia y seguridad.

Pesquisas

Personal de Protección Civil (PC) confirmó la ausencia de signos vitales en el cuerpecito, por lo que se dio aviso a las autoridades para el inicio de las investigaciones correspondientes.

El área donde fue abandonado el cuerpo del menor fue acordonada mientras llegaba el Ministerio Público (MP).

Hallazgo

Se informó que fueron vendedores y personal de la central de abastos quienes notaron la presencia del mismo dentro de una bolsa negra.

Comerciantes de la zona señalaron que el área donde fue abandonado el recién nacido carece de cámaras de vigilancia, lo que podría dificultar el avance de las indagatorias.