Abandonan el camino por exceso de velocidad

En la ciudad de Palenque los pasajeros de un automóvil Mazda 3 de color rojo, presuntamente ebrios, terminaron su temeraria carrera al impactarse contra la rampa del puente peatonal ubicado a la altura de la estación del Tren Maya, sobre la calzada Lázaro Cárdenas, en las últimas horas de la noche del sábado.

Derrape

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad en una carpeta asfáltica mojada, además de ir en estado inconveniente, lo que provocó que perdiera el control del volante y derrapara.

El vehículo zigzagueó sobre la vía de comunicación, golpeó contra el camellón del bulevar Palenque-Pakal Ná y tras varios metros de descontrol salió del camino hasta chocar contra la estructura metálica del puente.

Testigos indicaron que los ocupantes se encontraban en presunto estado de ebriedad.

Detención

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes aseguraron a los pasajeros y al conductor, luego los trasladaron a los separos de la Comandancia para deslindar responsabilidades.

Minutos después, una grúa acudió para retirar la unidad siniestrada y llevarla al corralón.

Será en las próximas horas cuando las autoridades determinen la situación jurídica de los implicados y si enfrentarán sanciones administrativas o cargos por conducir en estado inconveniente.