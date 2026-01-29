Abandonan motocicletas que chocaron en el centro

El exceso de velocidad fue la causa de otro accidente de motocicletas en el centro del municipio de Huehuetán, aunque se desconoce si los conductores resultaron lesionados, toda vez que se dieron a la fuga dejando abandonadas las unidades.

Fue en la esquina de la calle Central Oriente y 5.ª avenida Sur en donde quedaron tiradas las dos motocicletas, prácticamente una sobre la otra, tras el fuerte impacto.

Unidades

Se trataba de una Italika, color negro sin placas de circulación, y otra Bajaj Pulsar de colores gris con azul, matriculada en el Estado de México, las cuales presentaban señales del choque.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad procedieron al aseguramiento de las unidades para ser trasladadas a un corralón oficial y puestas a disposición del Ministerio Público (MP), que seguirá con las investigaciones.

Siguen incumpliendo reglamento

Al momento que llegaron las autoridades solo encontraron las dos motocicletas, ya que sus ocupantes habían abandonado el lugar.

Las autoridades insisten en realizar campañas de concientización para que los conductores respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito para evitar accidentes que pongan en riesgo a estos y a los peatones.