Abandonan pick up al estrellarse en paredón

Abandonada en los primeros minutos del domingo fue localizada una camioneta accidentada sobre el tramo Comitán-Tzimol, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. La unidad se estrelló contra el paredón.

Fue en el kilómetro 4 de la carretera estatal 226 en la primera curva de la vía que comunica con el municipio de Tzimol y a la presa La Angostura, en donde se dio el percance durante la madrugada.

Tramo sinuoso

El incidente sucedió cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux de color negro, con placas de circulación del estado de Chiapas, circulaba rumbo al poniente, pero al llegar a un tramo sinuoso perdió el control y acabó estampándose contra el paredón.

La unidad quedó con severas afectaciones en la parte frontal y terminó su recorrido contra un poste de concreto; estaba atravesada sobre el carril en y en la cuneta. Automovilistas al verla varada reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron las ambulancias y unidades de apoyo del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal con paramédicos y bomberos para brindar apoyo, pero al llegar únicamente localizaron el vehículo en calidad de abandonado.

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron para llevar a cabo los peritajes y ordenar al servicio de grúas el rescate de la unidad para remolcarla al corralón, en espera del propietario para así deslindar responsabilidades en las próximas horas.