Abandonan sedán al salirse del camino

Abandonado tras volcar fuera del camino, quedando con las llantas al aire, fue como finalizó un automóvil sedán la mañana del miércoles en vialidades del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que el exceso de velocidad y la falta de precaución derivaron en el percance carretero.

Volcadura

Trascendió que minutos antes de las 07:00 horas usuarios del tramo que conecta a la cabecera municipal con las rancherías de la zona noroeste, se percataron de un accidente que involucraba a un FIAT Albea, con placas del estado de Chiapas.

La unidad se encontraba fuera de la cinta de rodamiento, con cristales quebrados y la carrocería sumamente dañada. Al parecer el automovilista perdió el control al transitar a exceso de velocidad, ya que la zona en la que se accidentó es una recta y no hay defectos en el asfalto.

Por ello, elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) arribaron al punto en cuestión y realizaron un recorrido en las cercanías para tratar de localizar al conductor, por si estaba lesionado; sin embargo, minutos más tarde confirmaron que la unidad había sido abandonada y la persona que manejaba escapó.

Finalmente, sin más datos recabados, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva solicitó la presencia del servicio de grúas con plataforma para retirar el automóvil siniestrado de entre la maleza.

Sería trasladado al corralón correspondiente, donde se espera que su propietario lo reclame.