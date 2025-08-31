Abandonan un vehículo luego de colisionar

Un vehículo terminó accidentado fuera de la carretera en una de las vías de comunicación de la región Frailesca, presuntamente abandonado, esto durante la mañana del sábado en la demarcación villacorceña.

Aunque no existe una versión clara sobre cómo fue que acabó ahí, se cree que el exceso de velocidad o una posible falla mecánica fue lo que derivó en el percance carretero.

Hallazgo

Trascendió que en las primeras horas del sábado, usuarios del tramo Villa Corzo-Villaflores, habrían alertado mediante los números de emergencias a las autoridades señalando el hallazgo de la unidad fuera del camino, muy cerca del punto conocido como El Mesón. Ahí, entre la maleza estaba un Volkswagen Jetta de color gris con aparentes huellas de choque, además cerca un árbol había sido derribado presuntamente por el sedán.

Tras lo anterior, personal de la Policía Municipal se constituyó a la zona del incidente con elementos de Protección Civil. Al arribar se aseguraron de que en el interior del automóvil no hubiera nadie, por lo que procedieron a ponerlo en calidad de abandonado en accidente de tránsito. El Jetta presentaba daños considerables en la carrocería.

Buscarán al dueño

Por último, los agentes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el sedán y transportarlo al corralón municipal, en espera de que alguien se presente a reclamarlo. Mientras tanto, las autoridades se dieron a la tarea de verificar en su plataforma del Repuve algún posible dato del conductor o propietario de la unidad.