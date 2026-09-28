Abandonan vehículo al caer a dren pluvial

Tras caer el dren pluvial del par vial, al sur de Tapachula, fue abandonado un automóvil, cuyos ocupantes al parecer resultaron ilesos.

La unidad color blanco se desplazaba sobre la 9ª.avenida Sur, cuando su conductor presuntamente perdió el control del mismo, saliéndose de la cinta asfáltica y quedando prácticamente dentro del dren en la ubicación mencionada.

Tras percatarse del accidente, automovilistas que pasaban por el lugar de inmediato dieron aviso a las autoridades que acudieron para verificar los hechos, pero solamente encontraron el vehículo abandonado, sin rastros de quienes viajaban en el interior de la unidad de color blanco.

Daños cuantiosos

Los paramédicos que también acudieron descartaron la presencia de personas, por lo que se desconoce si alguno de quienes ocupaban la unidad resultó lesionado.

Posteriormente, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de iniciar las diligencias correspondientes y con el apoyo de una grúa sacaron el vehículo que fue trasladado a un corralón oficial.

Se calcula que los daños materiales son por varias decenas de miles de pesos, mientras que se consideró que el exceso de velocidad fue la causa del percance.