Abandonan vehículo luego de accidentarse

Un vehículo siniestrado y la movilización de elementos uniformados fueron el saldo de percance tras salirse del camino, esto durante las últimas horas de la noche del viernes en una vía de comunicación dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa.

Aunque no hay versión oficial, aparentemente el exceso de velocidad habría derivado en el accidente carretero.

No había nadie

Trascendió que usuarios del tramo carretero puente La Cintal-Cintalapa, habrían reportado al número de emergencias el incidente sucedido frente a las instalaciones de una empresa avícola.

Se dijo que una unidad Volkswagen Jetta de color gris se encontraba entre la maleza, con las puertas abiertas y luces encendidas, al parecer abandonada.

Por ello, algunos automovilistas se detuvieron para verificar si había personas lesionadas en el interior; sin embargo, informaron a las autoridades que no había nadie, además de que el automóvil tenía diversas afectaciones en la carrocería por el impacto.

Finalmente, ante la falta de pasajeros, el personal de la Guardia Nacional luego de constituirse al sitio solicitó el servicio de grúas con plataforma para retirar el sedán y transportarlo al corralón correspondiente en calidad de vehículo abandonado en accidente de tránsito.

Las autoridades esperan que el propietario haga el reclamo de la unidad con la documentación necesaria.