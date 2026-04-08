Abandonan vehículo tras volcar en el cerro

Un vehículo particular fue localizado en estado de abandono luego de sufrir una aparatosa volcadura durante las primeras horas del martes sobre la carretera que conecta a Tuxtla Gutiérrez con Ocozocoautla, a la altura del cerro Meyapac.

Se trataba de un automóvil Nissan Versa de color rojo, el cual fue encontrado a un costado de la cinta asfáltica volcado sobre su costado derecho y con visibles daños materiales en la carrocería.

Lluvias y alta velocidad

De acuerdo con los primeros reportes, fue a las 05:00 horas que lo localizaron y aparentemente las condiciones del asfalto mojado por las recientes lluvias, aunadas al presunto exceso de velocidad, habrían provocado que el conductor perdiera el control en una de las curvas de este tramo carretero.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia confirmaron que la unidad se encontraba sin ocupantes.

Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor o de posibles acompañantes, así como si resultaron lesionados, ya que aparentemente abandonaron el sitio antes de la llegada de las autoridades.

La unidad fue asegurada y posteriormente remolcada por una grúa, quedando a disposición de las autoridades competentes, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades en los próximos días.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta vía de comunicación, especialmente durante condiciones climáticas adversas que incrementan el riesgo de accidentes.