Abejas atacan a familia y fallece un adulto mayor por picaduras

Una familia fue atacada por un enjambre de abejas en la Ribera Las Flechas, concretamente sobre el callejón Suchiapa.

Ahí, personal de Protección Civil (PC) Municipal y elementos policiales municipales de Chiapa de Corzo se movilizaron.

Ya en el sitio, se informó que una familia de cinco personas había sido atacada por un enjambre de abejas. En consecuencia, cuatro personas se encontraban graves y un adulto mayor identificado como Guadalupe Sánchez, de 86 años, había quedado inconsciente.

De inmediato, se movilizaron los cuerpos de auxilio, quienes les brindaron la atención prehospitalaria.

Cuatro personas fueron llevados a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional. Sin embargo, Guadalupe fue reportado sin signos vitales.

Familiares se negaron que el cuerpo fuera trasladado al anfiteatro y permaneció en la escena para brindarle los servicios funerarios.