Abren fuego contra joven en Jardines del Norte

Un joven de 23 años de edad, identificado como William “N”, alias “el Chilly Willy”, fue agredido a balazos en la avenida Flamboyán y esquina con la calle Girasol de la colonia Jardines del Norte, situada al extremo norte oriente de la capital Tuxtla Gutiérrez.

Ataque

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 13:55 horas del domingo, por lo que elementos policíacos municipales y estatales se movilizaron a la dirección referida.

Al llegar les informaron que cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas (una de color rojo y la otra de color amarillo) acudieron al lugar, se acercaron al “Chilly Willy” y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Por ello, lo hirieron en una pierna y un segundo proyectil rozó la pelvis.

Después, los agresores le hicieron varios comentarios con palabras altisonantes para después retirarse velozmente en sus motos.

Hospitalizado

Agentes policíacos municipales y estatales solicitaron la ayuda de una unidad de emergencia y en minutos se presentaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal que le brindaron la atención prehospitalaria.

Después de valorarlo determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Mientras tanto, las fuerzas del orden tomaron nota en sus libretas y luego se retiraron de la zona.