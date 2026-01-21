Abren fuego contra sujeto en San José Terán y lo hieren

Un hombre que viajaba a bordo de su vehículo fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en las últimas horas de la noche del lunes en la calzada Conasupo de la colonia La Gloria, ubicada en la delegación San José Terán, al surponiente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 21:00 horas cuando al número de emergencias se notificó acerca de una persona lesionada por arma de fuego.

Esto derivó en la movilización de elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Agresión armada

Al arribar al sitio, las corporaciones localizaron al individuo que relató que circulaba sobre la calzada cuando fue interceptado por unos hombres no identificados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Como resultado de la agresión, presentó al menos dos impactos de bala: uno en uno de los brazos y otro a la altura del pecho. Pese a las graves heridas logró esquivar a los atacantes y se trasladó por sus propios medios a la clínica Malibú, donde recibió atención médica inicial.

Habitantes de la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo cual posteriormente arribó una ambulancia de Protección Civil del Estado cuyos paramédicos estabilizaron al malherido individuo y lo llevaron en una ambulancia.

Elementos de seguridad acordonaron el área donde quedó el vehículo para preservar la escena.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

En la unidad hallaron al menos ocho impactos de bala. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.