Abuelita resulta lesionada tras incendio en vivienda

Durante el fin de semana, una vivienda fue afectada por un incendio en el municipio de Juárez, hecho que dejó como saldo a una mujer de la tercera edad lesionada y daños materiales en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se habría originado por un presunto cortocircuito mientras se calentaba agua con una resistencia eléctrica dentro del baño.

Quemaduras

La falla eléctrica provocó que las llamas se propagaran rápidamente al interior del domicilio, generando momentos de alarma entre los habitantes.

Durante el incidente una persona del sexo femenino, de 74 años, resultó con quemaduras en el brazo izquierdo, además de presentar cortes en uno de los pies, ocasionados por vidrios rotos al intentar salir del inmueble.

Vecinos alertaron a los números de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de elementos de Protección Civil.

A su arribo, los rescatistas realizaron labores para sofocar el fuego, asegurar el área y evitar que las llamas se extendieran a viviendas contiguas.

Asimismo, brindaron atención prehospitalaria a la adulta mayor, quien fue estabilizada en el lugar y posteriormente valorada para determinar si requería traslado a un hospital.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones en el uso de resistencias eléctricas y otros aparatos improvisados, ya que representan un alto riesgo de incendio dentro de los hogares.