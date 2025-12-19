Acaba con el rostro herido

En las últimas horas de la noche del miércoles, un choque saldó con una persona herida que presentaba sangrado profuso en el rostro, esto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Esto tras verse involucrada en un percance registrado sobre el bulevar Belisario Domínguez, en el crucero con la calzada Juan Crispín, una zona de alta circulación en la capital.

El incidente fue reportado cerca de las 21:25 horas, lo que provocó la movilización inmediata de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área, a fin de prevenir un segundo percance.

Sangrado

Todo se dio por el impacto entre las unidades, lo cual dejó como resultado a una mujer con lesiones visibles, principalmente en el rostro, donde presentaba abundante sangrado. Ante esta situación, los agentes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) del Estado canalizó una unidad de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la afectada.

Luego de la valoración médica se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, ya que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

La zona permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las diligencias y se recababan los datos necesarios.

Aproximadamente una hora después, una grúa con plataforma se encargó de retirar las unidades involucradas, mismas que fueron trasladadas al corralón en turno, permitiendo restablecer por completo la circulación vehicular.