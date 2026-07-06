Acaba con fractura expuesta en pierna

Los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados motociclistas se han incrementado de manera preocupante en la ciudad de Tapachula, dejando un saldo constante de personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

La falta de precaución al manejar y el irrespeto a las normas viales se han convertido en factores determinantes en estos percances.

Tenía preferencia

Sobre la 30.ª calle Oriente se registró un nuevo episodio. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta circulaba con preferencia de paso en dirección de oriente a poniente.

Sin embargo, su trayecto fue interrumpido abruptamente cuando una camioneta de color blanco que salía de una calle secundaria, realizó una maniobra imprudente, impactando directamente contra la unidad ligera.

Tras esto, el motorista salió proyectado quedando tendido sobre la cinta asfáltica. Testigos en la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos de Carch arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios.

La víctima presentaba una fractura expuesta en una de las extremidades inferiores, así como diversas abrasiones y contusiones en el resto del cuerpo. Luego de ser estabilizada en el lugar, fue trasladado de urgencia a un hospital.

Elementos de las corporaciones policiacas y de Tránsito llegaron para acordonar la zona y hacer el peritaje.

Según los protocolos, las dos unidades involucradas fueron retiradas de la vía pública y trasladadas a un corralón oficial, donde quedarán a disposición de la autoridad ministerial para que se determinen las responsabilidades legales conforme a derecho.