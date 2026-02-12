Acaba con golpes al evitar arrollar a un transeúnte

Un motociclista resultó lesionado y fue trasladado al hospital regional en el municipio de Comitán, cuando evitó atropellar a un joven que cruzó sin precaución la vía de comunicación al sur-poniente de la ciudad, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 08:00 horas del miércoles que ocurrió el accidente sobre la 16.ª Poniente y 2.ª Sur, en el fraccionamiento Maya.

Cruzó sin precaución

De acuerdo a los reportes, el motorista circulaba con rumbo a su centro de trabajo cuando de pronto un transeúnte que caminaba distraído y escuchando música con audífonos, pasó la calle sin percatarse del tráfico vial, así que el conductor maniobró abruptamente para evitar el atropellamiento y terminó tirado sobre el pavimento.

El motociclista estaba contusionado, así que testigos solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó a los paramédicos de Protección Civil Municipal que lo valoraron y tras inmovilizarlo en una camilla rígida lo trasladaron al hospital regional.

Al sitio acudieron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del percance, quedando en espera de familiares del herido para que resguardarán la unidad y evitaran que fuera remolcada al corralón en turno.

Mientras tanto, el peatón continuó su camino para evadir su responsabilidad en el accidente.