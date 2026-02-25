Acaba con las llantas al aire luego de volcar

Durante las últimas horas de la noche del lunes, un automovilista volcó y dejó como saldo a una persona lesionada, así como miles de pesos en pérdidas materiales. Se presentaron paramédicos y policías para atender la emergencia.

Fue cerca de las 21:00 horas que se dio el accidente sobre el libramiento Sur, frente a los campos de futbol 2 de Febrero.

Todo ocurrió en un tramo recto en donde, presuntamente, el conductor de un automóvil Volkswagen Pointer de color blanco perdió el control del volante y acabó fuera del camino.

El vehículo particular además cayó a un desnivel de al menos tres metros de profundidad, hasta quedar recostado sobre el costado izquierdo, entre los matorrales.

De acuerdo a los testigos, en la unidad viajaban cuatro personas, de las cuales tres huyeron al salir ilesos y una quedó malherida sin poder moverse.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911, lo cual movilizó a una ambulancia de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaran de urgencia al hospital regional.

Al lugar de los hechos arribaron agentes de la Guardia Vial Preventiva para tomar conocimiento y llevar a cabo los peritajes necesarios, ordenando a trabajadores del servicio de grúas el rescate del compacto para remolcarlo al corralón y se deslinden responsabilidades en las próximas horas.