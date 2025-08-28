Acaba con las llantas al aire tras impacto

La tarde del miércoles se reportó un accidente automovilístico sobre el tramo carretero federal 200, Tres Picos-Tonalá, a la altura de la comunidad Las Piedritas, en la demarcación tonalteca, donde un vehículo particular terminó volcado.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad siniestrada perdió el control tras un aparente impacto, lo que provocó que se accidentara sobre la carpeta asfáltica.

Ayuda

Usuarios de la vía de comunicación, que presenciaron el percance, dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida movilización de elementos de Protección Civil (PC).

Al arribar al lugar, los socorristas verificaron el estado de salud del conductor y de sus acompañantes, que resultaron con lesiones. Uno de ellos estaba atrapado en la cabina de la camioneta, ya que tras el choque esta salió proyectada contra un árbol.

Además, implementaron medidas preventivas para evitar otro incidente en la zona, donde el tránsito se vio parcialmente interrumpido durante algunos minutos.

Trascendió que la persona que manejaba, habría solicitado avisar a las corporaciones policíacas y al 61 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues aseguraba que un tráiler lo había colisionado y posteriormente dado a la fuga con dirección a Tonalá.

El trailero fue detenido por los militares en el retén ubicado en Ocuilapa, mientras se deslindan responsabilidades.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y coordinar las labores de retiro de la unidad volcada, así como para agilizar la circulación.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones en este tramo carretero, ya que se trata de una vía de constante tránsito de vehículos pesados.