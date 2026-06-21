Acaba con lesiones tras pelea callejera

Una persona del sexo masculino lesionada fue el saldo de una riña que protagonizaron sujetos en estado de ebriedad en la colonia Erasto Urbina, ubicada al norte de la San Cristóbal de Las Casas.

Personal de Protección Civil reportó que la persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica ya que presentaba varias contusiones.

Los hechos ocurrieron durante las últimas horas de la noche del viernes sobre la calle Pantelhó, donde vecinos reportaron una agresión en contra de un hombre.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, los presuntos responsables viajaban a bordo de una camioneta Jeep Liberty de color gris y habrían participado en el altercado antes de retirarse de la zona.

Reporte al 911

Después del reporte al número de emergencias 911, elementos de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindar atención al malherido individuo.

Paramédicos le proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al hospital de Las Culturas debido a la gravedad de sus lesiones.

Familiares de la víctima señalaron a las autoridades que los involucrados aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de la agresión; asimismo, fueron orientados sobre los procedimientos legales para presentar la denuncia necesaria.

El caso fue turnado a la Fiscalía de Justicia Indígena, instancia que llevará a cabo las investigaciones para determinar las circunstancias de la riña e identificar a los responsables.