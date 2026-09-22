Acaba con quemaduras en incendio de vivienda

Una persona del sexo femenino, de la tercera edad, resultó con quemaduras debido a un incendio en una casa-habitación que también dejó daños materiales de consideración, esto durante la mañana del lunes al oriente del municipio de Cintalapa.

De manera extraoficial se dijo que todo se derivó de una veladora que habría caído o estallado, causando el siniestro.

Siniestro

Trascendió que minutos después de las 08:00 horas del lunes, vecinos del barrio Seguro Social habrían reportado a los números de emergencias un incendio al interior de una vivienda ubicada en el desvío al fraccionamiento Las Garzas.

Se dio a conocer que cuatro personas estaban en ese momento intentando apagar el fuego.

Por ello, personal de Protección Civil al arribar atendió a una mujer que fue identificada como Beatriz “N” (63 años), quien sufrió quemaduras de segundo grado y que además tuvo que ser trasladada de urgencia a Tuxtla Gutiérrez momentos más tarde, para que recibiera atención médica especializada ante la gravedad de las lesiones.

Asimismo, con el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar las voraces llamas, quedando en miles de pesos los daños materiales y cuadros de crisis nerviosa entre los ocupantes del domicilio.

Una vez se controló el siniestro, las unidades de ataque rápido se retiraron a sus bases de operaciones.