Acaba convertida en chatarra al incendiarse

Convertida en chatarra quedó una camioneta al incendiarse de manera repentina, presuntamente a causa de un cortocircuito, en hechos ocurridos el fin de semana en la colonia Obrera, ubicada al norponiente de Tapachula.

Siniestro

El siniestro se registró sobre la 11.ª calle Poniente, a la altura del malecón del río Coatán, cuando vecinos del lugar observaron que de la parte frontal de la unidad comenzaba a salir humo espeso, seguido de llamas que en cuestión de segundos se extendieron hacia toda la carrocería.

Ante la magnitud del siniestro, los colonos no dudaron en dar aviso a los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE).

Al llegar encontraron que la camioneta Chevrolet Tornado ya estaba envuelta por el fuego, así que iniciaron de inmediato las labores para sofocarlo.

Pese a los esfuerzos el incendio consumió completamente el vehículo, dejando únicamente la estructura metálica retorcida.

Solo daños

Afortunadamente se descartó la presencia de personas lesionadas; sin embargo, algunos vecinos que presenciaron el siniestro presentaron crisis nerviosa y fueron atendidos por paramédicos.

De acuerdo con las primeras indagatorias se presume que las llamas se originaron por una falla eléctrica, el cual habría generado un cortocircuito que al entrar en contacto con materiales inflamables aceleró la propagación.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que las pérdidas fueron totales, recomendando a la población realizar revisiones periódicas a sus vehículos para prevenir este tipo de emergencias.