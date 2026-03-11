Acaba de costado luego de chocar

Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso incidente vehicular en las vialidades del municipio de Jiquipilas. Todo parece indicar, se dijo, que una mala maniobra y posible distracción derivó en el hecho.

Trascendió que sobre la calle Central y 7.ª Norte un vehículo de reciente modelo colisionó con un auto compacto que se encontraba estacionado, lo que provocó la volcadura metros adelante, generando con ello la movilización de cuerpos de auxilio.

Tras lo anterior, los socorristas al arribar hicieron contacto con el conductor presuntamente responsable del hecho, para realizar una valoración prehospitalaria, la cual dio como resultados solo golpes leves, además de una crisis nerviosa.

En ese sentido, la autoridad competente indagó acerca del conductor del automóvil afectado e iniciaron el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo armonioso; sin embargo, más tarde se supo que la unidad que habría ocasionado el percance, fue llevada al corralón municipal.