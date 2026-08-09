Acaba en el carril contrario tras subirse al camellón

El exceso de velocidad y una mala maniobra provocaron que una conductora, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se accidentara en el libramiento Sur y 5.ª Poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dejando cuantiosos daños materiales y tres personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 23:50 horas del viernes, por lo que se reportó a los números de emergencia para que las corporaciones de socorro y policiacas tomaran conocimiento.

Aparatoso accidente

Al arribar, los cuerpos de seguridad encontraron una camioneta SUV Chevrolet Trax con daños severos y otros dos vehículos afectados. En el sitio también había tres personas con golpes y crisis nerviosa, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos.

De acuerdo con los datos recabados por los oficiales, la conductora de la Trax circulaba de oriente a poniente cuando perdió el control debido a la velocidad a la que se desplazaba.

La unidad salió de los carriles de circulación, subió al camellón y derribó un árbol. Después del impacto continuó su trayectoria hasta acabar en los carriles contrarios.

El árbol cayó parcialmente sobre la vialidad y sus ramas alcanzaron a otros dos vehículos que circulaban de poniente a oriente, provocándoles daños.

La camioneta responsable del accidente terminó con las bolsas de aire activadas y afectaciones en prácticamente toda la parte frontal y lateral.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a las tres personas que resultaron heridas. Tras la valoración determinaron que no presentaban lesiones que requirieran de traslado hospitalario.

Peritos de Tránsito se presentaron posteriormente para documentar el percance, realizar las mediciones correspondientes y recabar indicios que permitan establecer la mecánica exacta del incidente.

Las unidades involucradas quedaron bajo resguardo en el corralón en turno, mientras continúan las pesquisas.