Acaba en la maleza al perder el control

Un accidente carretero se registró el fin de semana sobre la vía de comunicación que conecta a Pichucalco con Juárez, a la altura de la colonia Mariano Matamoros Primera Sección, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Alertan al 9-1-1

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta particular tipo pick-up de la marca Nissan Frontier de color blanco, habría perdido el control del volante, provocando que abandonara la cinta asfáltica y terminara a un costado de la carretera, entre los matorrales y un alambrado.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia a través del 9-1-1, por lo que elementos de Protección Civil (PC) Municipal de Pichucalco acudieron de inmediato para atender la situación y verificar si había personas lesionadas.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre el estado de salud de los ocupantes del vehículo, ni las causas exactas que originaron el percance.

Aunque se presume que el exceso de velocidad y la falta de precaución pudieron ser lo que lo provocó, tampoco se descarta una falla mecánica, por lo que serán las autoridades quienes determinen lo que en realidad pasó.

Precaución

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por esta vía, sobre todo en tramos donde las condiciones del camino o la velocidad pueden representar un riesgo.

La circulación en la zona se mantuvo con precaución mientras realizaban las labores de auxilio por parte de los paramédicos y el retiro de la unidad siniestrada al corralón en turno, mediante una grúa con plataforma.