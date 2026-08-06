Acaba estampado en fachada de negocio en colonia

La tranquilidad de la calle de una colonia capitalina se vio de pronto interrumpida al escucharse el estruendoso sonido del concreto y el metal.

Esto luego de que una unidad de carga que transportaba alimentos se desplazaba de poniente a oriente sobre el carril de baja velocidad del libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez.

No obstante, al llegar a la altura de la colonia Los Manguitos, una supuesta falla mecánica hizo que el chofer perdiera el control del volante de la camioneta con caja.

Daños

En la escena del accidente, un camión marca Ford tipo Superduty de una empresa de pollos terminó subiéndose a la banqueta y después se estrelló contra la fachada de un negocio en la referida colonia.

Sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales valuados por miles de pesos.

Tras realizar los elementos de Tránsito los protocolos en estos incidentes viales, una hora más tarde la grúa con ancla se encargó de remolcar la unidad motriz y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en la transitada y rápida vía.