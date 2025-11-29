Acaba prensado al colisionar en un muro de contención

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre el bulevar Laguitos y la entrada a la colonia Chapultepec, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del viernes.

Exceso de velocidad

El reporte fue proporcionado cerca de las 09:35 horas. Policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente para tomar conocimiento.

Se trataba del percance de un Volkswagen Gol, con placas de circulación del estado de Chiapas, el cual circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

Al llegar las autoridades, el conductor les informó que un automovilista le había hecho un presunto corte de circulación, esto fue lo que causó que perdiera el control del volante y acabara saliéndose del camino e impactara contra el muro de contención.

Después del fuerte encontronazo, la persona resultó con múltiples lesiones en las extremidades.

Rescate

De inmediato se presentaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes tras intensas labores lograron rescatarlo del interior de la unidad.

Posteriormente, lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y fue llevada al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.