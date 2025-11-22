Acaba recostado tráiler en Curva del Diablo

La denominada “Curva del Diablo” volvió a ser el escenario de una aparatosa volcadura, la tarde de este viernes, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia, que reportaron que en esta ocasión no hubo saqueo.

Se trata de un tráiler Kenworth, color blanco, con caja seca y de acuerdo con la información, se dirigía a la frontera con Guatemala cargado con tapas de plástico, procedente de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con su conductor, José Daniel “N”, de 30 años de edad, quien resultó solo con golpes leves y crisis nerviosa, cuando se desplazaba a la altura de la curva, en el entronque del libramiento de Huixtla con la carretera a Tapachula, se le atravesó un motociclista y al maniobrar perdió el control de la unidad, para después terminar volcado.

Otros conductores que transitaban la vía lo ayudaron a salir de la cabina, mientras que elementos de las corporaciones policiacas acudieron para resguardar el lugar.

Paramédicos de Protección Civil (PC) le brindaron atención, aunque no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

A su vez, elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se hicieron cargo de resguardar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalan que este lugar es considerado uno de los más peligrosos de la costa chiapaneca, al ocurrir más de 40 accidentes, sobre todo de tráileres, en lo que va del año.