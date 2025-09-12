Acaba semiamputado de un pie tras accidente

Un motociclista podría sufrir la amputación del pie derecho luego de colisionar de frente contra un vehículo durante la tarde del jueves en Comitán, en donde el responsable huyó y se movilizaron los cuerpos de emergencia para trasladar al lesionado al hospital.

Fue en el cruce de la 4.ª avenida Poniente y 8.ª calle Sur que se registró el percance alrededor del mediodía.

Circulaban en sentido contrario

De acuerdo a versiones de los testigos, el motorista circulaba sobre la avenida rumbo al norte, pero debido al tráfico rebasó en sentido contrario y al llegar al cruce pretendió incorporarse hacia el poniente.

Por ello, acabó por colisionar de frente contra un vehículo cuyo conductor llevaba a cabo la misma maniobra: rebasar en sentido contrario.

La persona del sexo masculino de 50 años de edad, terminó tirada sobre el pavimento, sufriendo una grave lesión en la pierna derecha, en tanto la contraparte huyó de la zona para evadir su responsabilidad. Testigos se alarmaron al ver el mal estado en el que había quedado, por lo que reportaron el accidente al número de emergencias 911.

En minutos se movilizaron paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios al herido, trasladándolo de inmediato al área de Urgencias del hospital general María Ignacia Gandulfo.

Al sitio acudieron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del percance y cerrar de manera momentánea la circulación vehicular para permitir que los cuerpos de emergencia hicieran las labores de atención al malherido individuo.

Posteriormente realizaron los peritajes necesarios para consignar el asunto ante un fiscal del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades y localicen al otro involucrado.