Acaba sobre camellón al perder el control de pick up

Una camioneta particular estuvo a punto de volcar luego de que el conductor perdiera el control cuando circulaba por la Calzada al Sumidero, a la altura de la colonia Albania Baja, en la capital chiapaneca.

El accidente fue reportado al 911 y señalaron que había ocurrido en el sentido de norte a sur, lo que provocó la movilización de policías de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia y verificar las condiciones de seguridad en la zona. Mala maniobra

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de una camioneta Toyota, con placas de circulación del estado de Chiapas, transitaba por esta importante vía cuando aparentemente una mala maniobra ocasionó que perdiera el control de la unidad. Sin poder recuperar el dominio del vehículo, salió de su trayectoria y acabó derribando un árbol. Posteriormente, avanzó hasta quedar sobre la guarnición del camellón central, donde permaneció con considerables daños materiales.

El percance generó expectación entre automovilistas que circulaban por el sector debido a lo aparatoso de la escena. Sin embargo, los agentes viales confirmaron que no se registraron personas lesionadas, por lo cual no fue necesario el traslado de ocupantes a un hospital.

Los daños ocasionados a la unidad fueron estimados en varios miles de pesos. La circulación permaneció bajo vigilancia mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo. Aproximadamente una hora después, una grúa con plataforma llegó al lugar y realizó el remolque de la pick up que fue trasladada al corralón en turno, con lo cual finalmente se liberó la vialidad y se restableció la circulación en este punto de la Calzada al Sumidero.