Acaba sobre un bolardo tras perder el control

En la ciudad de Comitán se dio un accidente de tránsito, donde una persona del sexo femenino terminó con su vehículo sobre un bolardo de contención, dejando como saldo considerables daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil Volkswagen Gol de color blanco, circulaba sobre la prolongación de la 1.ª avenida Oriente Sur presuntamente a exceso de velocidad, ya que se dirigía con prisa a su centro de trabajo.

Percance

Fue a la altura del barrio Puente Hidalgo, frente a la iglesia de Santa Cruz, donde perdió el control de la unidad, lo que provocó que se subiera al bolardo de contención, quedando parcialmente suspendida.

El incidente generó sorpresa entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades mediante el número de emergencias 911 para que se hicieran cargo de la situación.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo y la infraestructura urbana.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada.