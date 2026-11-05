Acaba tendido al atravesarse camioneta en Las Palmas

En esta ciudad capital se informó acerca de un presunto corte de circulación, el cual originó que un motociclista acabara tendido sobre la carpeta asfáltica en el bulevar Las Palmas, frente a la clínica del IMSS.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 15:55 horas, por lo que los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para corroborar los datos recibidos.

Causa

Ahí, se informó que un motociclista se desplazaba sobre la zona; sin embargo, de manera sorpresiva el conductor de una camioneta particular le terminó provocando un presunto corte de circulación, lo que terminó con su recorrido y su humanidad en malas condiciones sobre el asfalto.

En consecuencia, al transitado bulevar se movilizaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal de la capital.

Estos señalaron que, no obstante, no había personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad que comenzaba a ponerse pesada.