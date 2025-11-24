Acaba volcada vagoneta tras impacto de taxi

Un taxi se impactó contra una vagoneta de reparto de Sabritas, lo que provocó que esta terminara volcada, cuyo saldo fue de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, incidente que se registró en la mañana de ayer en Comitán y movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 09:15 horas que se registró el aparatoso choque sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, en el cruce con 1a. calle Sur Poniente.

En retorno se da colisión

De acuerdo a versiones de testigos, una camioneta de reparto de frituras circulaba en el carril de baja sobre el bulevar con dirección al sur, cuando realizó la maniobra para retornar.

El conductor viró a la izquierda sin percatarse de la circulación vehicular del carril de alta, por lo que un taxista con la unidad 0425 del Sitio Libre, terminó impactando en la parte lateral del lado izquierdo.

La colisión provocó que la camioneta terminara volcando, quedando recostada sobre su costado derecho y con el conductor atrapado, en tanto en el taxi una pasajera resultó lesionada.

Al lugar arribó una ambulancia de Protección Civil tras el reporte, en donde paramédicos brindaron los primeros auxilios y trasladaron a la usuario al hospital regional.