Acaban heridos tras explosión de pirotecnia

Tres personas resultaron lesionadas tras una fuerte explosión de juegos pirotécnicos registrada la mañana del jueves en el interior de un domicilio ubicado en la zona centro del municipio de Tenejapa, lugar donde es común la fabricación y comercialización de artículos elaborados con pólvora.

Explosión

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido se produjo mientras se manipulaban materiales explosivos, provocando un incendio que rápidamente envolvió la vivienda.

El propietario, arriesgando su vida, logró rescatar algunas de sus pertenencias antes de que las llamas consumieran por completo la estructura, construida en su mayoría de madera y lámina, lo que facilitó la propagación del fuego.

Personal de Protección Civil y autoridades tradicionales informaron que las personas lesionadas fueron identificadas como Miguel Gómez, originario de la comunidad de Tzajalchen, y dos personas más cuyas identidades no fueron reveladas.

Todos presentaban quemaduras y lesiones considerables, por lo que fueron trasladados de inmediato al centro de salud de la cabecera municipal. Debido a la gravedad de su estado permanecían en espera de ser enviados al hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, para recibir atención médica especializada.

Peritaje

Elementos de Protección Civil, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudieron al sitio, acordonaron la zona y llevaron a cabo las diligencias y peritajes correspondientes, debido a que el manejo y almacenamiento de pólvora es competencia de autoridades federales.

Las autoridades municipales y de Protección Civil reiteraron el llamado a quienes fabrican o comercializan juegos pirotécnicos para que cuenten con los permisos oficiales, así como con la supervisión técnica necesaria, a fin de prevenir tragedias y garantizar la seguridad tanto de los artesanos como de la población en general.