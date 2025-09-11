Acaban motoristas lesionados al chocar en camioneta

Dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta resultaron lesionados al impactarse contra una camioneta en la esquina de la 7.ª avenida Norte y 21.ª calle Oriente, en de Tapachula.

Se informó que la camioneta Chevrolet S-10, color gris, circulaba de norte a sur con vía de preferencia sobre la 7.ª Norte, cuando al llegar a la 21.ª Oriente, los motociclistas que se desplazaban de oriente a poniente no hicieron el alto y se estrellaron al costado de la unidad vehicular.

Ante el fuerte impacto, los jóvenes identificados como Cristian “N” de 20 años y Justin “N”, quedaron tirados sobre la cinta asfáltica, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo CARH, quienes les brindaron atención y trasladaron de urgencia al hospital regional.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y Estatal Fronteriza acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones, ordenando además el levantamiento de las unidades involucradas en el percance, que fueron trasladadas a un corralón oficial.