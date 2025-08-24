Accidente carretero cobra cuatro vidas

Cuatro personas muertas y dos lesionados graves fueron el saldo de un aparatoso accidente carretero sucedido sobre el tramo que va de Tuxtla Gutiérrez al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, a la altura del crucero Galecio Narcía y Emiliano Zapata, en la demarcación de Chiapa de Corzo.

Eran aproximadamente las 19:35 horas del viernes cuando elementos de la Guardia Nacional recibieron el reporte al 9-1-1 y se movilizaron a la carretera mencionada.

Choque frontal

Ahí, se informó que un vehículo Peugeot 206 de color negro se había estrellado de frente contra un automóvil Volkswagen Pointer de color blanco, con placas de circulación del estado de Chiapas, donde viajaba una familia.

Hasta el momento se desconoce quién fue el que invadió el carril contrario.

Debido al fuerte impacto un joven, identificado como Franklin “N” (27 años), y una menor de edad de apenas seis años perdieron la vida en el lugar, entre los fierros retorcidos de la unidad.

Mientras tanto, otro niño de siete años de edad murió cuando era trasladado a hospital de la capital chiapaneca.

Además, una joven de nombre Mera “N” (25) fue hospitalizada en estado grave y finalmente pereció mientras recibía atención médica especializada.

Dos graves

Asimismo, dos personas resultaron con lesiones de consideración, sin embargo, hasta el cierre de la edición seguían bajo observación médica.

Al dar las 20:45 horas, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las diligencias necesarias, levantaron los cadáveres y los trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicará la necropsia de ley.

A las 21:10 horas los vehículos involucrados fueron remolcados con el apoyo de una grúa con plataforma y remitidos al corralón en turno.