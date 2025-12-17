Accidente cobra la vida de docente

Sobre la vía Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez un aparatoso accidente cobró la vida de un docente identificado como Martín Alejandro “N”, originario del municipio de Cintalapa, quien viajaba a bordo de un transporte público que volcó en repetidas ocasiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró cerca de la rampa de frenado ubicada a la altura del acceso a la capital chiapaneca, en la zona conocida como La Pochota.

Durante el siniestro la unidad perdió el control, volcó varias veces y el hoy fallecido salió proyectado por una de las ventanillas, quedando tendido a un costado de la carpeta asfáltica, en donde pereció al instante.

Trascendió que el profesor se dirigía a Tuxtla Gutiérrez y que se encontraba a solo dos días de iniciar su periodo vacacional, lo que ha generado consternación entre familiares, amigos y el sector educativo.

Otros afectados

En el mismo percance resultaron lesionadas tres personas, una de ellas de gravedad.

Dos de los heridos fueron identificados como Alejandra “N” y Juan Manuel “N”, también originarios de Cintalapa, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El chofer del transporte, identificado como Homero “N”, fue detenido por las autoridades y quedó a disposición del Ministerio Público, en tanto se realizan las investigaciones para determinar responsabilidades y las causas del accidente.

Finalmente, familiares de Martín Alejandro acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para la identificación legal del cuerpo y llevar a cabo los trámites de rigor conforme a la ley.