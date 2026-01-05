Accidente deja un muerto y 11 heridos

En la zona alta del municipio de Escuintla se registró un trágico accidente carretero debido a la volcadura de una camioneta tipo pick up que dejó como saldo una persona fallecida y 11 lesionadas.

Esto generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fatal volcadura

De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados viajaban en una camioneta en la que se trasladaban agentes de pastoral de la parroquia del Señor de las Tres Caídas, pertenecientes a la comunidad El Triunfo, quienes se dirigían a una reunión parroquial cuando sucedió el percance.

Durante el incidente perdió la vida una persona del sexo masculino que fue identificada con el nombre de Mario Alberto “N”, originario de la comunidad Hoja Blanca, cuyo fallecimiento fue confirmado por los cuerpos de emergencia al arribar al sitio.

El resto de los ocupantes presentaron diversas lesiones, algunas de consideración, así que fue necesaria su atención inmediata.

Luego del reporte al número de emergencias 911, elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos de Protección Civil acudieron a la zona para tomar conocimiento.

Brindan ayuda

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los heridos y posteriormente los trasladaron a distintos hospitales de la región para su valoración y atención médica.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se iniciaba la carpeta de investigación para determinar las causas del fatal accidente.

De manera preliminar no se descartó que las condiciones del camino y una posible falla mecánica hayan influido en la volcadura.

El obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, confirmó los hechos y expresó su solidaridad con las familias afectadas, enviando un mensaje de fortaleza y oración por la persona fallecida y la pronta recuperación de los lesionados.