Accidente en Pakal Ná deja lesionados

Durante las últimas horas de la noche del viernes se dio un aparatoso percance vial en la colonia Pakal Ná en el municipio de Palenque, donde dos personas resultaron lesionadas tras desplazarse a bordo de una motocicleta, con la cual derraparon.

El hecho ocurrió sobre la carretera que conduce a la cabecera municipal, frente a las instalaciones del Issste.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, la pareja transitaba con dirección al centro de la ciudad cuando al llegar al punto donde inicia el camellón central, el conductor perdió el control de la unidad presuntamente a causa del exceso de velocidad.

La motocicleta derrapó varios metros sobre el asfalto, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados hacia el carril contrario.

Testigos señalaron que ninguno de los heridos portaba casco de seguridad.

Paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato al sitio y brindaron atención a los heridos, quienes presentaban diversas contusiones y posibles fracturas.