Accidente múltiple en la vía hacia Las Margaritas

El fin de semana se registró un accidente de tránsito sobre el bulevar Juan Sabines, a la altura del barrio 27 de Junio, en el tramo que conduce hacia el municipio de Las Margaritas, dentro de la demarcación de Comitán.

El percance dejó cuantiosos daños materiales y tres unidades seriamente afectadas, pero por fortuna ninguna persona lesionada.

No pudo frenar

De acuerdo con testigos, todo comenzó cuando el conductor de un Volkswagen Golf de color azul no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra un camión Freightliner, propiedad de la empresa avícola Bachoco.

El golpe provocó que un tercer vehículo, un colectivo Nissan Urvan de la ruta 129 no pudiera esquivar a las unidades involucradas, chocando contra el Golf y subiéndose posteriormente a la banqueta.

El estruendo alarmó a vecinos y transeúntes, quienes de inmediato se acercaron para verificar si había heridos. Sin embargo, los conductores y pasajeros resultaron ilesos, quedando únicamente los daños materiales en la carrocería de los tres vehículos.

Todo arreglado

Tras varios minutos de conversación, los involucrados lograron llegar a un acuerdo con apoyo de sus aseguradoras, lo que evitó la intervención de las autoridades de tránsito.

Finalmente, las unidades fueron retiradas para liberar la circulación en el concurrido bulevar.