Acelerado chofer arrolla a peatones y mata a uno

Con una persona sin vida y otra gravemente lesionada se saldó un aparatoso percance de tránsito sucedido sobre la avenida Chiapa de Corzo y Calzada al Sumidero, en la colonia Kilómetro 4, ubicada en la capital chiapaneca, en las últimas horas de la noche del jueves.

El reporte fue realizado cerca de las 22:37 horas, cuando los testigos solicitaron el apoyo urgente de las corporaciones de emergencia.

Aplastados

Informaron que el chofer de una Urvan de la marca Nissan, color blanco, circulaba en dirección de poniente a oriente cuando —por causas que aún no han sido determinadas— perdió el control del volante, invadió el carril contrario y terminó subiéndose a la banqueta.

En ese instante, dos hombres que estaban sentados sobre la acera y que presuntamente consumían bebidas alcohólicas, fueron aplastados por el vehículo, el cual terminó estampándose contra la pared de una vivienda.

Paramédicos rápidamente se presentaron a la escena y después de valorarlos, dieron a conocer que una de las víctimas —de aproximadamente 65 años de edad— murió en el sitio, mientras que el segundo fue trasladado en estado crítico a un hospital.

Servicios Periciales

Autoridades policiacas acordonaron la zona para llevar a cabo el peritaje correspondiente. Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales necesarios.

Finalmente, la Urvan fue retirada del lugar de los hechos con el apoyo de una grúa con plataforma y remitida al corralón en turno, mientras las autoridades determinarán las causas exactas del accidente y las responsabilidades conforme a la ley.