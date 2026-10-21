Acelerado motociclista atropella a adulta mayor

Con lesiones en una de las piernas y múltiples contusiones resultó una persona del sexo femenino, de la tercera edad, luego de ser atropellada por un motociclista de origen venezolano cuando intentaba cruzar la calle Central, en el cruce con la 5.ª avenida Norte, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

El accidente sucedió aproximadamente a las 10:00 horas del martes. Tras el reporte recibido al número de emergencias 911, se movilizaron los elementos policiacos.

Al llegar al sitio localizaron a la adulta mayor tirada sobre el pavimento, en mal estado de salud ya que presentaba una lesión en la pierna izquierda y una hemorragia activa que requería atención médica inmediata.

Lesionada

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer cruzaba la calle Central cuando fue embestida por el veloz motociclista, quien circulaba de sur a norte, y presuntamente avanzaba metiéndose entre los vehículos. Tras el fuerte impacto, la fémina salió proyectada y cayó al suelo.

Por ello, paramédicos se presentaron de inmediato para valorar a la lesionada y colocarle un vendaje compreso, con el fin de controlar el sangrado profuso.

Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada y toma de placas, con el fin de descartar posibles fracturas.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente. Según los reportes, ambas partes llegaron a un acuerdo. El responsable se haría cargo de los daños ocasionados y de cubrir los gastos médicos de la mujer lesionada.