Acuchillan a hombre en plena vía pública

En estado crítico fue como resultó una persona del sexo masculino de 55 años de edad, luego de ser brutalmente agredido con un arma blanca durante la noche del sábado en la colonia Jardines del Pedregal tercera sección, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Bañado en sangre

Transcurrían cerca de las 23:20 horas sobre la calle Ópalo, cuando la víctima fue encontrada tirada sobre la banqueta y bañada en sangre, presentando múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

Transeúntes que pasaban por la zona no dudaron en alertar de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 9-1-1.

Por ello acudieron paramédicos de grupos voluntarios que realizaron maniobras de atención prehospitalaria para detener la hemorragia activa y mantener con vida al herido.

Posteriormente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde recibe atención médica especializada pues su estado de salud es bastante delicado.

En tanto, agentes de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal, así como de la Guardia Estatal, se presentaron para acordonar el área mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la escena.

Hasta el momento se desconoce la identidad del o los responsables del ataque, así como sus motivos.

Autoridades ministeriales llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de quien o quienes resulten implicados en este violento hecho.