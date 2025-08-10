Acuchillan a joven durante una pelea callejera

Con tres puñaladas terminó un joven de aproximadamente 23 años de edad, luego de verse envuelto en una violenta riña registrada durante las últimas horas de la noche del viernes sobre la 1.ª Norte, entre 8.ª y 9.ª Poniente, en pleno corazón de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El incidente se dio aproximadamente a las 21:45 horas, momento en el que las líneas de emergencia recibieron varios reportes ciudadanos alertando sobre un altercado con arma blanca en la vía pública.

De inmediato, agentes de la Policía Municipal y Estatal se presentaron al sitio, localizando a un hombre tendido sobre el pavimento, visiblemente herido y con manchas hemáticas en la ropa.

Testigos indicaron que, en medio de una acalorada discusión, el agresor sacó un objeto punzocortante y lo atacó en repetidas ocasiones asestándole al menos tres estocadas, una de ellas grave, alojada en la parte baja de la espalda, además de presuntamente otras en el torso y el costado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron y brindaron la atención prehospitalaria, controlando la hemorragia y estabilizando al malherido individuo.

Debido a la gravedad de las lesiones se determinó su traslado inmediato al hospital regional Dr. Gilberto Gómez Maza, donde ingresó de urgencia para ser intervenido por especialistas.

Mientras tanto, el presunto agresor aprovechó la confusión para darse a la fuga, tomando rumbo desconocido. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en las calles aledañas, sin resultados positivos hasta el cierre de la edición.

Fuentes médicas reportaron que el estado de salud del joven es delicado y permanece bajo observación, mientras se investiga el móvil de la agresión y se recaban testimonios para localizar al responsable.