Acuchillan a mujer frente a su pequeña hija

Con dos cuchilladas terminó Martha “N” (35 años) luego de ser atacada con un arma blanca por su pareja sentimental en el andador San Roque, ubicado sobre la 4.ª avenida Sur de la capital chiapaneca. De acuerdo con reportes oficiales, la pareja ingería bebidas alcohólicas y al calor de las copas comenzaron una discusión que rápidamente se descontroló.

En medio de los reclamos, el agresor tomó un cuchillo y atacó a Martha con dos estocadas: una a la altura del cuello y otra en el pecho.

Tras la agresión, el hombre huyó de la zona para evitar ser detenido, dejando a la víctima malherida en el suelo. Vecinos que escucharon los gritos salieron a auxiliar a la fémina y dieron aviso a los números de emergencias aproximadamente a las 21:00 horas del viernes.

Agentes de la Guardia Estatal acudieron al lugar de los hechos y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a la persona del sexo femenino y la trasladaron de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, en donde su estado de salud fue reportado como grave. En el sitio, autoridades municipales localizaron a una niña de 9 años de edad, testigo presencial de la agresión, quien fue resguardada y llevada a un refugio seguro, además daría información exacta de lo ocurrido y del responsable.