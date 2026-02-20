Acuchillan y lapidan a un velador en banco de arena

Elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la colonia Francisco Sarabia, perteneciente a la demarcación de Chiapa de Corzo, luego de recibir un reporte en donde mencionaban que había un velador sin vida en el interior de una empresa arenera.

Homicidio

De acuerdo a los informes de las autoridades, la víctima —de nombre Milton “N” (49 años)— se encargaba de cuidar el sitio en donde había maquinaria pesada y que estaba situada en los márgenes del río Santo Domingo.

Sin embargo, un grupo de sujetos desconocidos arribaron al sitio y presuntamente atacaron al velador con la intención de cometer un robo.

Tras confirmar el hallazgo, los uniformados solicitaron la intervención de paramédicos de Protección Civil, los cuales le proporcionaron la atención prehospitalaria y luego de valorarlo corroboraron el deceso.

Occiso

Durante la inspección médica se informó que el ahora occiso presentaba diversas heridas hechas con un arma blanca y tenía el rostro desfigurado tras ser lapidado.

Más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la FGE llevó a cabo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense, en donde le harán la autopsia de ley.